3 star star star star star

Issue en 1964 de la volonté politique du Président Charles de Gaulle, l'Office de radiodiffusion-télévision française, le puissant ORTF, entre en crise dans la foulée des événements de Mai 68.

Il entame une mue qui, bien qu'hésitante et toujours rythmée par le diktat gouvernemental, l'amènera à son démantèlement en 1974, sous Valéry Giscard d'Estaing. Thierry Ardisson donne de la voix sur deux épisodes pour retracer ces dix années qui ont vu, du noir et blanc à la couleur, l'émergence du divertissement à la Guy Lux (Le Schmilblick), les variétés opulentes, les premières émissions centrées sur les femmes (Aujourd'hui Madame) et celles qui sont devenues cultes, telles que Dim Dam Dom, Des chiffres et des lettres, L'Île aux enfants ou Les Dossiers de l'écran. L'esquisse de révolution culturelle réveille de beaux souvenirs, les fantômes de Pierre Tchernia, Georges Pompidou ou Danièle Gilbert, et un goût de nostalgie un peu amer quand passe le spectre persistant d'une télé et d'une radio aux ordres.