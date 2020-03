4 star star star star star

Type de bande dessinée japonaise inventée dans sa forme moderne par un médecin qui y a incorporé des éléments de films américains mais aussi son amour du cinéma français, le manga a été porté à l'écran dès les années 60 pour conquérir le grand public. Aujourd'hui, les séries et films adaptés de bandes dessinées...

Type de bande dessinée japonaise inventée dans sa forme moderne par un médecin qui y a incorporé des éléments de films américains mais aussi son amour du cinéma français, le manga a été porté à l'écran dès les années 60 pour conquérir le grand public. Aujourd'hui, les séries et films adaptés de bandes dessinées nippones se multiplient. Leonardo DiCaprio rêve même de donner vie à Akira. Le genre renaît de ses cendres et bouscule Hollywood alors qu'on le pensait épuisé. Et si les Pokémon détrônaient les super-héros Marvel? Et si les adaptations de manga étaient la planche de salut de la comédie française? Et si Hello Kitty repeignait le box-office en rose? Au-delà de ces quelques gentilles provocations, Benjamin Clavel et Guillaume Lebeau dressent un passionnant état des lieux. Ils questionnent les héroïnes dans ces fictions et les médias manga (presse spécialisée, films) destinés aux femmes. Ils se demandent si l'on peut en produire hors Japon. Nouvelles ambitions, nouveaux horizons... Réalisateurs (Rob Letterman, Keishi Otomo, Shinsuke Sato, Scott C. Stewart...), décorateurs et cascadeurs partagent leur science et reviennent sur l'Histoire du genre. Celle déjà écoulée mais aussi celle encore à écrire. Terrain fertile et coloré qui correspond à notre époque, le manga est totalement dans l'air du temps et le développement des effets spéciaux numériques permet des adaptations plus fidèles que jamais. Un docu riche, stylisé à la manière de son sujet.