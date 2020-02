3 star star star star star

Vous avez rencontré votre mari dans les circonstances romantiques et trépidantes du contre-espionnage durant la Seconde Guerre mondiale. Un homme charismatique, parlant couramment plusieurs langues dont l'arabe, un bourlingueur charmeur qui vous est entièrement dévoué. Vingt-deux ans et deux enfants plus tard, une vie remplie d'amour, de câlins et de promesses tenues, votre époux est terrassé par une attaque cardiaque. Encore endolorie par cette perte inestimable, vous découvrez sur le pas de la porte une femme qui prétend être la veuve de votre défunte moitié et réclame son dû. C'est, en moins romancé, ce qui est arrivé à la grand-mère de l'actrice Ruth Wilson (The Affair) et lui a inspiré cette série mélancolique et captivante autour du mensonge et de l'hypocrisie conjugale dans un contexte d'espionnage intercontinental. Une fable méditative, stylisée, qui met en écho deux cultures du secret (mari/espion), lequel sera doublement éventé par des révélations et des flash-back qui permettent de mieux cerner l'intrigant Mr. Wilson (Iain Glen).