4 star star star star star

Film culte s'il en est, ce polar pour rire, adapté (par l'auteur lui-même) du roman d'Albert Simonin Grisbi or not grisbi, reste un régal absolu. On y suit un ex-truand rangé des voitures (Lino Ventura) qui voit sa vie basculer quand il se rend au chevet d'un ancien ami malade. Mourant, ce dernier lui confie la gestion de ses affaires et la protection de sa fille. Mais d'autres membres du milieu lorgnent vers la succession du défunt, et le conflit s'annonce carabiné... Le ton est à la parodie, les situations comiques se multiplient et les répliques mémorables fusent, ciselées par le maître Michel Audiard. Les nombreux fans du film les murmurent en même temps que les acteurs (dont les indispensables Bernard Blier et Francis Blanche), comme pour Le Père Noël est une ordure, autre comédie cultissime. à revoir ou à découvrir, avec un plaisir intense et décalé!