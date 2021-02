2 star star star star star

Mais qui est vraiment Leonardo DiCaprio? Le bien piètre documentaire d'Henrike Sandner essaie de le résumer à travers des extraits de films, quelques extraits d'interviews d'archives et les commentaires pas toujours brillants de critiques de cinéma.

C'est le noyé le plus sexy et le trader le plus furieux de l'Histoire du cinéma. Il a été Hoover et Rimbaud, Howard Hughes et Roméo. Mais qui est vraiment Leonardo DiCaprio? Cette star hollywoodienne finalement très discrète, cet Américain dont les coiffeurs imiteraient la coupe de cheveu jusqu'en Afghanistan. Le bien piètre documentaire d'Henrike Sandner essaie de le résumer à travers des extraits de films, quelques extraits d'interviews d'archives et les commentaires pas toujours brillants de critiques de cinéma. Most Wanted! brosse le portrait d'un fils de hippie de souche italienne, artiste poète et agitateur de gauche, dont la mère a choisi le prénom en le sentant bouger dans son ventre devant une toile de Léonard de Vinci. Il dépeint sa gloire rapide et oppressante, l'acteur qui veut être associé au vieux Hollywood et aux grands classiques du cinéma (Martin Scorsese va l'y aider). Il retrace son investissement contre la désastreuse politique climatique des États-Unis et le tournage de The Revenant avec Iñarritu... Le plus éprouvant de sa carrière (il lui vaudra enfin un Oscar). Vraiment pour tuer le temps...