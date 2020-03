4 star star star star star

Au tout début des années 60, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé en plein contexte de la guerre froide quand mission lui est confiée de négocier la libération du pilote américain d'un avion espion abattu, et qui est détenu en Allemagne de l'Est. Le scénario s'inspire librement de la célèbre affaire de Francis Gary Powers, lequel fut échangé contre un espion soviétique. Steven Spielberg fait appel à son acteur fétiche Tom Hanks pour incarner le rôle principal d'un film au classicisme assumé admirablement. On vibre au récit, parfaitement narré, on frémit aux dangers, au suspense, tout en se prenant au jeu de la mécanique du genre, et aux sombres beautés d'une réalisation subtile, sophistiquée. Hanks est comme presque toujours très bien, idéalement sobre et crédible, relayant l'approche profondément humaniste de son metteur en scène et ami.