Une des plus belles réussites de l'ambitieux Jean-Jacques Annaud, et un succès populaire jamais démenti.

L'Ours propose un spectacle aussi riche en émotions fortes qu'en images inoubliables. Adaptant un roman américain fameux (The Grizzly King de James Oliver Curwood), le réalisateur français de La Guerre du feu et du Nom de la rose nous raconte les mésaventures d'un ourson orphelin et de l'ours solitaire qui va l'adopter et lui apprendre la vie. Le récit se déroule dans l'ouest du Canada, à la fin du XIXe siècle. Même si c'est en Europe, dans les Dolomites en Italie, que le tournage a eu lieu... Elle repousse dans l'ombre des personnages humains n'apparaissant que sous les traits de chasseurs dont un seul (joué par Tchéky Karyo) aura droit à un rôle véritable dans l'histoire. Le point de vue est animal, donc, et relayé par deux interprètes superbes: le jeune Youk et le puissant Bart. Douze oursons ont aussi étés filmés en tant que doublures de Youk, selon les actions à réussir.