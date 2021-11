4 star star star star star

Warren Beatty signe une de ses meilleures interprétations, face à la lumineuse Julie Christie.

John McCabe (Warren Beatty), joueur de poker professionnel et propriétaire d'une mine, s'associe à Constance Miller (Julie Christie), une prostituée avec laquelle il ouvre un bordel. Les choses se compliquent quand de riches acquéreurs potentiels de la mine envoient des tueurs pour "convaincre" McCabe d'accepter leur volonté... Nous sommes à l'orée du XXe siècle, dans l'Ouest américain, que filme en images superbes le directeur de la photographie Vilmos Zsigmond. Derrière la caméra, Robert Altman dirige avec un beau mélange de maîtrise et de liberté un "anti-western" crépusculaire, subvertissant les conventions du genre et affichant une mélancolie que renforcent les chansons de Leonard Cohen. Le réalisateur de M.A.S.H. voulait initialement confier le rôle titulaire à son acteur fétiche Elliott Gould, mais la Warner Bros lui imposa le plus glamour Warren Beatty. Lequel signe une de ses meilleures interprétations, face à la lumineuse Julie Christie.