Alors que vient de sortir Effacer l'historique, comédie dans laquelle Blanche Gardin joue une divorcée dépressive victime d'un chantage à la sextape, ses réalisateurs Benoît Delépine et Gustave Kervern vont se succéder dans le taxi de Jérôme Colin.

Priorité à Michael Kael... Ce dimanche, le temps d'une course menant du Musée de la bière au... Musée de la bière, Delépine raconte sa passion pour la bande dessinée, le choc de sa vie que fut la découverte de Pilote et Hara-Kiri et la télévision qui a commencé à le fasciner avec Canal +, Coluche et Les Nuls. L'ancien journaliste se souvient des débuts de Groland et du pilote de l'émission qu'il était parti montrer à toutes les chaînes de télé. Il revient sur les Guignols de l'info, la méconnue mini-série Don Quichotte de la Revolutiòn et leur passage au cinéma. Le travail avec Depardieu, l'embauche de Houellebecq et le tournage dantesque des dix stades de l'ivresse avec Poelvoorde pour Saint Amour.