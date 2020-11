5 star star star star star

Le terme trop souvent galvaudé de chef-d'oeuvre s'impose absolument à propos de ce film en tout point admirable.

Le réalisateur Pavel Pawlikowski, révélé en 2014 par Ida, y chronique la relation amoureuse de deux artistes (un musicien et une chanteuse) à l'époque de la guerre froide. De la Pologne...

Le réalisateur Pavel Pawlikowski, révélé en 2014 par Ida, y chronique la relation amoureuse de deux artistes (un musicien et une chanteuse) à l'époque de la guerre froide. De la Pologne sous le joug stalinien au Paris bohème des années 50, le chemin de Wiktor et Zula sera semé d'obstacles, venus des circonstances historiques, de l'oppression communiste puis des contradictions de l'Ouest capitaliste, mais aussi de tourments internes à leur rapport passionné. Cette histoire tragique d'un amour aussi beau qu'impossible est puissamment incarnée par deux acteurs superbes: Tomasz Kot et Joanna Kulig (déjà présente dans Ida). Sur une reconstitution d'époque à la fois économe et soignée, Pawlikowski signe une mise en images essentielle, sensuelle et pudique, allant vers l'épure et soutenant une émotion profonde.