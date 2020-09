4 star star star star star

Espéré par beaucoup, craint par certains, la "suite" du génial Blade Runner était un film forcément très attendu.

Pas simple de prolonger l'ambition, la magie, la fascination du chef-d'oeuvre inspiré de Philip K. Dick et réalisé par Ridley Scott en 1982. Denis Villeneuve n'en a que plus de mérite à relever le défi avec élégance, intelligence et même une part de grandeur. Le très doué cinéaste canadien (Incendies, Sicario, Premier contact) nous emmène 30 ans après les aventures de Rick Deckard, le chasseur de "réplicants" du film original. Un nouveau traqueur, interprété par le flegmatique Ryan Gosling, est chargé d'éliminer les anciens modèles d'androïdes, mal intégrés à la société humaine. Mais K est lui-même réplicant, et il est peut-être lié à Deckard (Harrison Ford). Lequel n'a pas forcément disparu pour toujours... Avec ses effets visuels extraordinaires, son atmosphère captivante, son respect du film de Scott et sa personnalité, Blade Runner 2049 s'inscrit parmi les oeuvres marquantes de la science-fiction contemporaine.