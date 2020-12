3 star star star star star

Jamais personne n'a été aussi célèbre et invisible à la fois. Refuser la célébrité dans la société du selfie n'est cependant pas chez lui une coquetterie.

Peindre sur les murs est un délit et comme Banksy s'est fait pour spécialité de décorer sauvagement les façades, l'anonymat a toujours davantage répondu en ce qui le concerne plus à un instinct de survie qu'à une volonté d'autopromotion mystérieuse. Ses oeuvres sont devenues plus traquées que lui. Certains les arrachent, les démontent pour les vendre. Mais qui est ce Robin des Bois qui soutient les opprimés et alerte avec punch sur les dérives de la société? Ce mec qui provoque l'autodestruction de ses oeuvres en pleine vente aux enchères, a créé un parc d'attraction horrifique éphémère (Dismaland) et a transformé New York en galerie d'art sans vendre quoi que ce soit. Robert Del Naja de Massive Attack? Jamie Hewlett de Gorillaz? Aurélia Rouvier et Seamus Haley ont exploré différentes pistes. Certaines menant à des méthodes utilisées pour traquer les tueurs en série. Un portrait riche et bien documenté même si l'énigme reste totale.