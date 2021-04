[à la télé ce soir] 93e Cérémonie des Oscars

Julien Broquet Journaliste musique et télé

Alors que la Californie, nettement plus avancée que l'Europe en termes de vaccination, accélère la reprise de ses activités économiques et culturelles, c'est une cérémonie en chair, en os et en paillettes qui attend les Oscars.

Désireux d'éviter les stars glamour chez elles en jogging et pyjama avec leur tasse de thé et leur plaid, les organisateurs de l'événement ont postposé de quel... Désireux d'éviter les stars glamour chez elles en jogging et pyjama avec leur tasse de thé et leur plaid, les organisateurs de l'événement ont postposé de quelques semaines leur remise des prix et prévu des sites au Royaume-Uni et en France pour ceux qui ne seraient pas capables de se rendre à Los Angeles. Le réalisateur de... Contagion Steven Soderbergh a même été invité à imaginer et mettre sur pied ce grand rendez-vous hollywoodien du cinéma. "Nous voulons cette année que les Oscars ressemblent à un film, pas à un spectacle télévisé", a insisté la production. BeTV résume ce lundi soir une édition dont Netflix pourrait être le grand gagnant. La dernière avant l'établissement de critères obligatoires favorisant la représentation des minorités.

