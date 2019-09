Le légendaire groupe britannique a dévoilé ce week-end son premier nouveau morceau depuis 13 ans et sortira son album Who le 22 novembre prochain.

Leur dernier disque, Endless Wire (2006), laissait déjà sous-entendre qu'ils n'avaient pas dit leur dernier mot. En tournée aux Etats-Unis depuis le début de l'année, The Who reprennent la route ce mois-ci, avec un morceau de plus à jouer sur scène.

Ball and Chain est une protest-song sur la prison de Guantanamo: "Down in Guantanamo, We still got the ball and chain / There's a long road to travel, For justice to make its claim." Dans un entretien avec Rolling Stone au début de l'année, le groupe avait effectivement annoncé un futur projet fait de "ballades sombres, de rock heavy, d'electronica expérimentale et de choses typiques des Who".

Bon aperçu du projet à venir, Ball and Chain sera suivi de 10 autres titres qui ont été enregistrés cet été entre Londres et Los Angeles. Le groupe, pas prêt à tirer sa révérence, sillonnera le Royaume-Uni entre mars et avril 2020

Plus d'informations sur le site du groupe : www.thewho.com