Sélection express d'événements qui célèbrent l'amour pas comme les autres en ce 14 février.

Tout un programme, dès le titre: Te manger les fesses, c'est le titre-monstre initié par Carl et les hommes-boîtes, quasi 25 minutes de délire autour du sexe et de l'adolescence, pour un morceau à tiroirs avec un casting digne des Avengers de la pop zarbi made in Belgium (des membres d'Alek et les Japonaises, Castus, Manu Louis, Wild Classical Music Ensemble, Peritelle, Savon Tranchand, et on en passe...). [À noter qu'une interview de Carl et les hommes-boîtes paraîtra prochainement dans les pages de Focus, autour de la sortie de leur 3e album La copie d'un autre.]

Le tout en avant-programme de The Lover Be, soit le nouveau projet "crooner et fun" de McCloud Zicmuse (Hoquets, Le Ton Mité), qui n'aurait pas pu choisir meilleure date pour sortir son nouveau titre.

Le tout ayant lieu au très fréquentable Brass à Forest. Infos: www.lebrass.be

Pour la Saint-Valentin, Cinematek plonge dans ses archives du cinéma muet et propose Yvette d'Alberto Cavalcanti et Stark Love de Karl Brown, deux projections accompagnées en live au piano. Deux choix plus contemporains sont aussi au menu: Carol de Todd Haynes avec Cate Blanchett et Rooney Mara ou Les Amants du Pont-Neuf de Leos Carax. Les couples ne paieront qu'un ticket sur deux. Infos: www.cinematek.be

En bonus, puisque "Dour c'est l'amour", la grand-messe musicale profite de cette journée des amoureux pour sortir le grand jeu et offrir des packs à prix avantageux pour celles et ceux qui savent déjà qu'ils s'y rendront en couple. Vu la belle gueule qu'a déjà l'affiche de cette année, ce serait dommage de s'en priver... Infos sur www.dourfestival.eu

Tout un programme, dès le titre: Te manger les fesses, c'est le titre-monstre initié par Carl et les hommes-boîtes, quasi 25 minutes de délire autour du sexe et de l'adolescence, pour un morceau à tiroirs avec un casting digne des Avengers de la pop zarbi made in Belgium (des membres d'Alek et les Japonaises, Castus, Manu Louis, Wild Classical Music Ensemble, Peritelle, Savon Tranchand, et on en passe...). [À noter qu'une interview de Carl et les hommes-boîtes paraîtra prochainement dans les pages de Focus, autour de la sortie de leur 3e album La copie d'un autre.]Le tout en avant-programme de The Lover Be, soit le nouveau projet "crooner et fun" de McCloud Zicmuse (Hoquets, Le Ton Mité), qui n'aurait pas pu choisir meilleure date pour sortir son nouveau titre.Le tout ayant lieu au très fréquentable Brass à Forest. Infos: www.lebrass.bePour la Saint-Valentin, Cinematek plonge dans ses archives du cinéma muet et propose Yvette d'Alberto Cavalcanti et Stark Love de Karl Brown, deux projections accompagnées en live au piano. Deux choix plus contemporains sont aussi au menu: Carol de Todd Haynes avec Cate Blanchett et Rooney Mara ou Les Amants du Pont-Neuf de Leos Carax. Les couples ne paieront qu'un ticket sur deux. Infos: www.cinematek.beEn bonus, puisque "Dour c'est l'amour", la grand-messe musicale profite de cette journée des amoureux pour sortir le grand jeu et offrir des packs à prix avantageux pour celles et ceux qui savent déjà qu'ils s'y rendront en couple. Vu la belle gueule qu'a déjà l'affiche de cette année, ce serait dommage de s'en priver... Infos sur www.dourfestival.eu