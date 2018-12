Orelsan annoncé simultanément à l'affiche de deux festivals wallons

Alors que l'an dernier, Orelsan faisait un doublé Ardentes/BSF, il repassera cette année par deux autres festivals wallons, à savoir Dour et les Francos. Mais celui qui vient de sortir une version augmentée de La Fête est finie, avec notamment un énorme featuring avec Damso, est loin d'être le seul nom annoncé ce mardi à l'affiche de ces deux événements.

Du côté de Dour (qui aura lieu du 10 au 14 juillet), alors qu'on connaissait déjà la venue d'A$AP Rocky et Disclosure, on sait désormais que l'affiche sera complétée du côté électro par Nina Kraviz, Rusko, Mall Grav et Yaeji; du côté hip hop par Flatbush Zombies, Josman, Moha la Squale et Jazzy Bazz. À noter que les premiers pass early bird seront en vente dès ce mercredi à 11h sur le site www.dourfestival.eu.

Du côté des Francofolies (qui se tiendront quant à elles du 18 au 21 juillet), Hyphen Hyphen, Mustii, Feu! Chatterton, Bagarre, Ykons se rajoutent à l'affiche où on savait déjà la présence de Patrick Bruel et Zazie. Infos et tickets: www.francofolies.be.