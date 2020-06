Ils devaient le faire: ils l'ont fait. Wayne Coyne, habitué du crowdsurfing isolé dans sa bulle géante, a appliqué le concept à tout son groupe ainsi qu'à son public, pour le Late Show de Stephen Colbert.

Quiconque a déjà assisté à un concert des Flaming Lips sait à quel point ceux-ci sont une expérience à avoir vécue au moins une fois dans sa vie, paillettes, cotillons et autres déguisements ayant vite fait de les transformer en Tomorrowland du rock indé (voir nos photos de leurs concerts à Dour en 2012, aux Nuits Bota en 2014 ou encore au Pukkelpop en 2017). Et à tous les coups, l'un des clous du spectacle, c'est l'immersion de Wayne Coyne dans sa bulle géante, dans laquelle il se déplace sur la foule pour un crowdsurfing tout particulier.

Alors que les initiatives se multiplient pour démontrer l'absurdité d'organiser des concerts respectant la distanciation sociale, les Flaming Lips ont décidé de pousser le concept un cran plus loin en isolant chaque membre du groupe, ainsi que chaque spectateur, dans une bulle similaire à celle de Coyne. Le résultat, filmé pour le Late Show with Stephen Colbert, est à voir ci-dessus et se passe de commentaire...