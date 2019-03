Kevin Morby dévoile No Halo, le premier single de son cinquième album Oh My God

Pour annoncer Oh My God, son nouvel album à paraître le 26 avril, Kevin Morby sort un nouveau clip pour le single No Halo. Ce morceau marque son intérêt, même en temps qu'individu laïque, pour l'esthétique et le symbolisme de la foi religieuse. Consequence of Sound citait les propos de Morby qui estime que la religion imprègne tout le monde, d'où l'imagerie choisie pour la narration visuelle de son clip: "Elle est un langage universel et une beauté profonde s'y trouve. J'ai trouvé en elle un outil pratique pour écrire, puisque c'est une chose à travers laquelle tout le monde s'identifie dans une certaine mesure. Des thèmes et images religieuses sont intégrés dans beaucoup de ce que j'ai fait, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu sortir tout ça et parle exclusivement ce langage sur tout l'album. Ce n'est pas une chose régénérée; c'est plus que "oh my god" est un constat profond, que nous utilisons tous si souvent au quotidien et qui peut vouloir dire des choses tellement différentes. Cela ne concerne pas un dieu réel, mais plus une perception de l'idée de dieu et c'est une vue extérieure à l'expérience humaine en ce qui concerne de religion."

Sa tournée européenne passera à l'Ancienne Belgique de Bruxelles le 14 juin, au Paradiso d'Amsterdam le 17 juin, le 20 juin au Cabaret Sauvage de Paris et le 14 juillet à la Cave Aux Poètes de Roubaix.

