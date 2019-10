Ginger Baker, mort dimanche à l'âge de 80 ans, était un batteur légendaire, cofondateur du groupe de rock britannique Cream, et personnalité explosive, qui a redéfini le rôle de la batterie dans le rock.

Sa famille, qui avait annoncé le 25 septembre que le musicien, "gravement malade", avait été hospitalisé, a annoncé son décès dimanche matin. "Nous sommes très tristes d'annoncer que Ginger est décédé paisiblement à l'hôpital ce matin. Merci à tout le monde pour vos gentils mots ces dernières semaines", est-il écrit dans un message publié sur le compte Twitter du musicien.

Ginger Baker est l'un des trois grands batteurs britanniques ayant marqué dans la seconde moitié des années soixante l'histoire du rock, avec Charlie Watts des Rolling Stones et Mitch Mitchell au sein du Jimi Hendrix Experience. C'était une "force sauvage de la nature et le batteur le plus doué de sa génération", a estimé Neil McCormick, critique musical, dans un article publié par le Telegraph. "Baker a changé la perception des batteurs de rock dans les années 1960, les faisant passer de simples chronométreurs à des personnalités musicales à part entière."

"Un grand batteur, un gars adorable et sauvage", a tweeté le Beatle Paul McCartney, qui avait travaillé avec lui sur l'album Band on the Run de Paul McCartney & Wings.

Né à Lewisham, un quartier du sud-ouest de Londres, en 1939 Peter Edward Baker fait ses premières armes dans le milieu d'un jazz britannique qui s'ouvre alors au rhythm'n blues, après avoir failli embrasser une carrière de... cycliste. En 1962, le musicien qui doit son surnom à sa crinière rousse, remplace, dans le groupe d'Alexis Corner, un certain Charlie Watts, parti rejoindre les Rolling Stones.

La "crème" du rock

Puis Ginger Baker entre dans la légende en tant que membre de Cream, célèbre trio de l'histoire du rock, en compagnie du guitariste Eric Clapton et du bassiste Jack Bruce. Le groupe - qui aurait choisi ce nom parce qu'il se considérait comme la "crème" des musiciens de rock de l'époque - a vendu 35 millions d'albums en un peu plus de deux ans à peine, son 33 tours Wheels of fire devenant le premier album à recevoir un disque de platine.

Ginger Baker se distingue par ses solos interminables et son style, basé sur des roulements incessants associé à un jeu de cymbales luxuriant. Mais aussi par son caractère colérique et ses incessantes disputes avec son compère Jack Bruce.

Un documentaire en 2012, baptisé Beware of Mr Baker, avait capturé ce tempérament fougueux, le montrant, dès la première scène, attaquer le réalisateur Jay Bulger à coups de canne en le menaçant de "l'envoyer à l'hôpital".

Après la dissolution de Cream en 1968, Ginger Baker fait partie d'un autre groupe mythique à l'existence éphémère, Blind Faith, avant de fonder le Ginger Baker's Air Force. A la tête de cette formation où figure l'organiste Stevie Winwood, il interprète un rock psychédélique aux accents rythm'n blues, avec des incursions dans la folk music, l'inclusion de chants indigènes et de percussions africaines.

Le musicien embarque ensuite pour Lagos, afin d'y approfondir sa connaissance des polyrythmies africaines au contact de Fela Kuti, le roi de l'afro-beat, et de son batteur Tony Allen.

Après un retour en Angleterre et quelques expériences dans le rock progressif, on le retrouve dans les années 1980 à Milan, où il fonde une école de batterie, puis en Californie où il se concentre sur le funk et l'afro-jazz.

En mai 2005, 37 ans après son concert d'adieu, Cream était retourné sur scène à Londres pour quatre concerts au Royal Albert Hall devant un public enthousiaste qui s'était arraché les places.

Ginger Baker aux côtés d'Eric Clapton durant un concert de réunion de Cream à Madison Square Garden, le 24 octobre 2005. © REUTERS/Brendan McDermid

Tout au long de sa vie de globe-trotter, Ginger Baker n'a jamais cessé de jouer. Parmi ses quelques disques marquants figure Going back home en 1993, avec deux autres musiciens explorateurs, le guitariste Bill Frisell et le contrebassiste Charlie Haden.

Père de trois enfants, Ginger Baker avait accumulé les problèmes de santé et souffrait notamment de problèmes respiratoires et cardiaques. "Dieu me punit pour ma méchanceté passée en me maintenant en vie et en me faisant souffrir autant que possible", déclarait-il au magazine Rolling Stone en 2009.