Bozar Night, le ticket culturelo-festif gagnant

Ce jour-là, la glorieuse institution va en effet diversifier les plaisirs: si les festivités seront lancées dès 20h, les cinq (!) expos programmées pour le moment (Chris Marker, Beyond Klimt, Théodore Van Loon, etc.) resteront également ouvertes, et ce jusqu'à 1h. Un ticket culturelo-festif gagnant.

D'autant que l'affiche musicale du soir ne manque pas d'allure. Il faut évidemment mentionner les deux têtes de gondole que constituent le Canadien Jacques Greene et l'Anglais Daniel Avery, auteur encore récemment d'un Song for Alpha très réussi, aux accents volontiers plus ambient. Ils seront rejoints par la Française Coucou Chloé aka Erika Jane, boss du label NUXXE, et habituée de la plateforme NTS London, ainsi que par Otis, fondateur du collectif expérimental Slagwerk. Ce n'est pas tout: le label Midlife Music sera également mis à l'honneur, avec le patron DJ Charme et la chanteuse, productrice et pianiste classique japonaise Golin, qui vient précisément de sortir son premier EP sur la structure bruxelloise. Du beau monde donc pour une soirée qui se terminera à 3h du matin.

À noter que la Bozar Night ne représente qu'une des facettes de la programmation électronique développée toute l'année du côté de la rue Ravenstein. Les Bozar Electronic Series, par exemple, scrutent, elles, les penchants les plus expérimentaux et avant-gardistes du genre. Exemple le 12 décembre prochain, avec une double affiche plus que prometteuse. Elle rassemblera la Chinoise Pan Daijing, exilée à Berlin, auteure d'un premier album très remarqué, Lack, sorti sur le label Pan; ainsi que le bidouilleur grec Constantine Skourlis, qui viendra présenter pour la première fois en Belgique ses paysages sonores, entre musiques classiques, bourdonnements drone et éléments folk. L'aventure, c'est l'aventure...