"La fureur de lire", des centaines d'activités en Wallonie et à Bruxelles

L'événement met en lumière des projets et des initiatives engagés toute l'année par des enseignants, des libraires, des bibliothécaires, des associations, des particuliers, etc. Il vise tous les publics et particulièrement les enfants, dès leur naissance, soulignent les organisateurs de cette 19e édition. "Des animations, des rencontres avec des auteurs, des lectures, des expositions, des promenades contées, des repas littéraires et des ateliers qui invitent tout un chacun à lire et partager des histoires."

Chaque année, la "Fureur de lire" publie en outre une sélection d'auteurs et illustrateurs belges dont l'ouvrage est proposé gratuitement au grand public. Cette année, six créations ont été retenues: "Les pensées de Suzie" de Fanny Dreyer, "Grandir" de Valentine Laffitte, "Être bon", un poème d'Achille Chavée et illustré par Pascal Lemaître, "Maria" de Flore Balthazar, "Peau de rousse" de Zoé Derleyn ainsi qu'une sélection de "Poèmes" de Maurice Carême. Un concours destiné aux enfants âgés de 3 à 13 ans est également organisé. Il se terminera le 1er mars 2019. Les jeunes lecteurs doivent choisir dans la liste de douze oeuvres présélectionnées et envoyer une prolongation de leur lecture par la forme artistique de leur choix (poème, dessin, adaptation théâtrale ou musicale, vidéo...).