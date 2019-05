opinion

L'édito: Elle est belle la jeunesse!

Laurent Raphaël Rédacteur en chef Focus

Le pluriel s'impose: on parlera des littératures jeunesse plutôt que de la littérature jeunesse. Par sa variété de paysages, de reliefs et de populations, ce secteur ressemble en effet bien plus à un vaste continent qu'à un lopin de terre cerné de barbelés.