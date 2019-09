Six cents écrivains et illustrateurs sont attendus au festival le Livre sur le place de vendredi à dimanche, avec Laurent Gaudé comme président.

Six cents auteurs et dessinateurs attendus, des lectures, rencontres, tables rondes et autres causeries scientifiques... : à quelques encablures de la Belgique, Nancy est le rendez-vous du livre ces vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre. Laurent Gaudé est le président de l'édition 2019 du festival le Livre sur la place, organisé par la ville et l'association des libraires de Nancy.

Parmi les écrivains qui seront présents à ce premier salon du livre post-rentrée littéraire et qui participeront à des rencontres, des débats ou des séances de dédicaces tout au long du week-end, figurent notamment Delphine de Vigan, Sorj Chalandon, Eric-Emmanuel Schmitt, Marie Darrieussecq, William Boyd, Natacha Appanah, Michel Onfray, l'auteure islandaise Audur Ava Olafsdottir, Yann Queffélec, Sylviane Agacinski, Bret Easton Ellis ou Fatou Diome.

La manifestation sera aussi l'occasion de la remise de prix, dont celui du Livre et des droits de l'homme, attribué à La malédiction d'être fille, de Dominique Sigaud, enquête effrayante et accablante sur le sort réservée aux filles à travers le monde. Elle se clôturera, le dimanche 15 septembre à 18 h, par une représentation, en avant-première, de l'adaptation jouée par l'actrice Fanny Ardant, du livre de Marguerite Duras, La Passion suspendue.