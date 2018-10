Sir Ben Kingsley: "Je ne pouvais pas aborder ce rôle avec une once d'empathie"

À l'intérieur de la suite de l'hôtel normand où le rendez-vous a été fixé, ça s'agite comme dans une ruche. Au journaliste qui attend son tour, une seule consigne, répétée ad nauseam: ne jamais oublier de servir du "SIR" Ben Kingsley à chaque fois qu'il a l'heur de s'adresser au comédien britannique, sous peine de friser l'incident diplomatique. Depuis qu'il a été fait Commandeur de l'Ordre de l'Empire avant d'être anobli par la reine Elizabeth II en 2001, ce fils d'un médecin d'ascendance indienne né au Kenya et d'une actrice et modèle anglaise du Yorkshire ne badine pas avec les titres honorifiques et les bonnes manières. Ajoutez à cela que le gaillard a le chic pour vous glacer le sang de ce regard perçant qui lui donne des allures d'inébranlable sphinx, et l'on comprendra aisément qu'on a connu contexte moins inconfortable. Rien de très étonnant, au fond, à ce que Kingsley prête aujourd'hui ses traits à un monstre de froideur dans Operation Finale. Soit Adolf Eich...