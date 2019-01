Le prochain "Spider-Man" mettra en vedette des acteurs transgenres

Les acteurs Zach Barack et Tyler Luke Cunningham joueront des camarades de Peter Parker/Spider-Man, interprété par Tom Holland dans le film qui sortira en juillet.

"Pouvoir travailler avec d'autres personnes trans est un cadeau", a tweeté Barack, 23 ans, plus tôt ce mois-ci. "Les personnes trans sont un cadeau. J'ai de la chance d'être moi." Barack jouera un des amis de Peter et aura des répliques dans le film, a déclaré la manager de l'acteur au Daily News.

Cunningham, qui a notamment joué dans la série britannique "Boy Meets Girl", jouera également le rôle d'un étudiant, selon Internet Movie Database.

Dans "Far From Home", la suite de "Spider-Man: Homecoming" (2017), on retrouvera également les acteurs Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei et Jake Gyllenhaal.

Cette suite narre les aventures de Peter Parker alors qu'il part en voyage scolaire en Europe avec ses copains. Le tournage a eu lieu à Londres, à Prague, à Venise et à New York.

Dans la bande-annonce du film, Peter fait sa valise pour le voyage et se demande s'il doit prendre son costume de Spider-Man avec lui. "Je veux juste partir en voyage avec mes amis", dit Peter. Toutefois, il semble qu'il aura bel et bien besoin de sa tenue...