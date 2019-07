Si vous n'avez pas envie de vous enfermer dans une salle de cinéma par ce beau temps, les séances de ciné en plein air sont la solution. Voici un petit guide pour profiter de l'expérience pop-corn et transats à la belle étoile un peu partout à Bruxelles et en Wallonie.

Bruxelles

Bruxelles fait son cinéma lance sa 19e édition ce vendredi 5 juillet. Le principe est simple : 15 projections gratuites sont prévues du 5 au 19 juillet dans 15 communes de Bruxelles. Il sera donc possible de trouver une séance de cinéma en plein air chaque soir pendant deux semaines un peu partout dans Bruxelles. Le programme est des plus variés et se veut de qualité, comme l'explique Libération Films, l'ASBL à l'origine de l'évènement. On y trouvera donc des films comme Capharnaüm de Nadine Labaki (Prix du Jury au Festival de Cannes en 2018), L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam ou encore Le grand bain de Gilles Lellouche.

Le programme complet ici

À Tour & Taxis, des séances de cinéma en plein air sont organisées parmi d'autres activités lors du T&T Summer Edition, lancé le 27 juin dernier et qui se tient jusqu'au 29 septembre. Tous les vendredi et samedi soir jusqu'au 18 août, un film y est projeté gratuitement. Le programme "Été Indien", établi en collaboration avec le cinéma Galerie, rassemble des films de toutes les époques et de toutes les origines. On y trouve notamment A bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson, mais aussi Parasol du Belge Valéry Rosier ou encore Thelma et Louise de Ridley Scott et Casablanca de Michael Curtiz.

Le programme complet ici

Wolubilis, le centre culturel de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, lance Une toile sous les étoiles et propose de passer une soirée cinéma, accompagnés de Stan et Olie (portrait de Laurel et Hardy), de Clint Eastwood avec sa Mule ou encore de Queen dans Bohemian Rhapsody. Les comédies sont aussi au rendez-vous avec par exemple Le jeu de Fred Cavayé. Un total de huit films seront projetés gratuitement chaque mercredi soir du 10 juillet au 28 aout.

Cours Paul-Henri Spaak, 1 1200 Woluwé-Saint-Lambert

Le programme complet ici

Le cinéma Galerie ouvre, ce mardi 9 juillet, L'heure d'été film festival, pour sa huitième édition qui se terminera le 11 août. Chaque année, le cinéma met une ville à l'honneur durant l'été pour des séances de cinéma indoor et outdoor, des rencontres, des ciné-concerts et des rétrospectives. Cette année, le festival fête les 100 ans du cinéma coréen en choisissant Seoul comme thématique de l'été. C'est l'occasion de (re)voir du 11 juillet au 3 aout en plein air, Old Boy (Park Chan-wook) ou Snowpiercer (Bong Joon-Ho) ou de découvrir quelques pépites du cinéma coréen.

Place Poelaertplein, 1000 Bruxelles

Cité administrative "Colonne du Congrès", 1000 Bruxelles

Le programme complet ici

Liège

Le ciné plein air des Grignoux en est déjà à sa 10e édition à Liège. Chaque samedi du 6 juillet au 7 septembre, (re)découvrez des films plus ou moins cultes gratuitement. En cas de mauvais temps, la Brasserie permet même de profiter du film tout en restant à l'abri. La programmation est des plus variées et revient plutôt sur les films des dernières années. On y trouve par exemple les Goonies aux cotés de Titanic mais aussi Les nouveaux sauvages (Damian Szifron) ou encore Memories of Murder (Bong Joon-Ho).

Cours du Cinéma Sauvenière place Xavier-Neujean, 4000, Liège ( Centre-ville )

Le programme complet ici

Mons

L'association des commerçants de la ville de Mons transforme la Grand-Place de la cité du Doudou en immense cinéma durant tout l'été. Chaque lundi soir du 1er juillet au 30 septembre, un film sera diffusé gratuitement dès la tombée du jour. En termes de programmation, on mise ici sur les films cultes de ces dernières années. L'occasion parfaite de se refaire Forrest Gump, Le grand restaurant, Ratatouille ou encore La ligne verte.

Le programme complet ici

Charleroi

Le cinéma Quai 10 de Charleroi propose son cycle Un soir sous les étoiles du 13 juillet au 20 aout. Le programme y est varié et musical avec notamment La La Land, Woodstock ou Bohemian Rhapsody, mais on y trouve également Le grand bain et Green Book.

Les mardis 16, 23 et 30 juillet au Quartier d'été (Place de la Digue)

Les mardis 13 et 20 août au Côté Jardin (Quai10)

Le programme complet ici

Namur

Le 12 juillet à l'occasion de la Clôture d'un été à Bomel, la projection gratuite du film Un monstre à Paris est organisée par le centre culturel de Namur. Le film sera précédé du documentaire Des p'tits bouts de quartier de la Namuroise Dominique Guelette.

Rendez-vous aux Abattoirs de Bomel où des activités sont prévues dès 16h30.

Le programme de la journée ici

