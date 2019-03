[Critique ciné] Yao, récit plein de chaleur humaine

Seydou Tall, acteur français vedette, est invité à Dakar pour la promotion de son nouveau film. C'est la première fois qu'il se rend dans son pays d'origine. Et il ne sait pas qu'un gamin de 13 ans, dont il est le héros, a fugué de son village et parcouru près de 400 kilomètres dans l'espoir de le rencontrer... Sur le thème du voyage initiatique et de la découverte des racines, Yao joue la carte du road movie avec un certain bonheur. Philippe Godeau et sa coscénariste ont écrit le rôle titulaire spécialement pour Omar Sy, qui relève le défi avec une émotion communicative. Dommage que le récit, plein de chaleur humaine, se révèle à chaque étape un peu trop prévisible.

De Philippe Godeau. Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara. 1h44. Sortie: 20/03. ***(*)