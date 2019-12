3 star star star star star

ANIMATION/FANTASTIQUE | Le nouveau Addams Family? Un plaisir qui ne se boude pas et qu'apprécieront jeunes et moins jeunes spectateurs. Les cinéphiles se voyant par ailleurs gratifiés de quelques clins d'oeil éminemment bien ciblés.

Charles Addams était un génie! Né en 1912, mort en 1988, ce dessinateur et humoriste d'une folle originalité sut faire rimer, dans ses nombreux cartoons, comique hilarant et macabre noirceur. La télévision s'inspira de son oeuvre dans une série devenue culte: The Addams Family, diffusée sur la chaîne ABC de 1964 à 1966. Cette très savoureuse chronique de la vie d'une famille composée de monstres allait plus tard connaître deux adaptations cinématographiques des plus jouissives, réalisées par Barry Sonnenfeld: The Addams Family (1991) et Addams Family Values (1993). Un quart de siècle plus tard, Morticia, Gomez, Fétide, Mercredi, Pugsley et La Chose reprennent du service dans un film d'animation. Et c'est à nouveau une réussite! Si le trait n'y brille d'aucune originalité particulière, personnages et environnement font l'objet d'un rendu efficace, respectueux de la source originale, et semés de gags imparables dignes de ceux qu'imaginait Charles Addams dans ses dessins pour le New Yorker. Le scénario place la sinistre demeure de la famille (un ancien asile de fous) en surplomb d'un lotissement ultra-sécurisé, illustration d'un American way of life réduit à ses stéréotypes. De quoi créer le rejet, façon Edward Scissorhands, puis un conflit dont on devine bien qu'il se résoudra dans un climat d'ouverture et de réconciliation. Le nouveau Addams Family? Un plaisir qui ne se boude pas et qu'apprécieront jeunes et moins jeunes spectateurs. Les cinéphiles se voyant par ailleurs gratifiés de quelques clins d'oeil éminemment bien ciblés.