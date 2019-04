[Critique ciné] Terra Willy: planète inconnue, plein d'humour et d'émotions fortes

3 star star star star star

ANIMATION | Avec un Édouard Baer très surprenant dans un rôle de... robot.

L'équipe du bien plaisant Les As de la jungle (la série télévisée puis le film en 2017) remet le couvert pour un Terra Willy méritant de l'animation à la française. Un petit garçon en est le héros, vivant dans le futur et qui se retrouve séparé de ses parents en plein voyage spatial. Comment Willy se retrouvera sur une planète sauvage et en entreprendra l'exploration, en attendant les secours, le film nous le raconte à bon rythme et non sans fantaisie. Avec un Édouard Baer très surprenant dans un rôle de... robot, un spectacle d'aventures pour jeune public plein d'entrain, d'humour, de couleurs vives et d'émotions fortes. Avec son indispensable French touch!