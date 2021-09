2 star star star star star

Centré autour d'un jeune motard ambitieux et beau gosse qui voit ses illusions perdues suite à un accident tragique, le scénario de ce long métrage tourné en partie du côté du circuit de Chimay apparaît cousu de fil blanc, avec tous les arrêts obligés au stand: gloriole locale, descente aux enfers, déni, entêtement buté, possible rédemption par l'amour... Mais derrière ce ramassis peu ragoûtant de clichés, Rookie réussit une chose: faire vivre de l'intérieur l'ivresse de la vitesse, l'esprit de compétition et son univers bien roots de caravanes pouilleuses arrosées de bière tiède et de graisse de moteur. Une atmosphère de barakis-rednecks à la belge qui a ses limites, certes, mais ne manque pas de cinégénie.