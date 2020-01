3 star star star star star

Chadwick Boseman possède un charisme et un talent dont le sensationnel Black Panther a su faire son miel. Le comédien le prouve encore une fois, même sur un mode mineur, dans le très honnête polar qu'est 21 Bridges (Manhattan Lockdown pour la VF). Les 21 ponts du titre original sont ceux qui relient l'île de Manhattan au reste de New York. Et tous vont se voir fermés pour piéger deux malfrats tueurs de flics. L'inspecteur joué par Boseman est sur leur piste quand il apprend que l'affaire a des ramifications inattendues, vers une machination où la corruption policière tient sa place... Rien de fulgurant mais un bon petit film de genre qui percute et vaut son pesant de scènes d'action choc.

POLAR/THRILLER. De Brian Kirk (III). Avec Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons. 1H41. Sortie: 15/01. ***

Chadwick Boseman possède un charisme et un talent dont le sensationnel Black Panther a su faire son miel. Le comédien le prouve encore une fois, même sur un mode mineur, dans le très honnête polar qu'est 21 Bridges (Manhattan Lockdown pour la VF). Les 21 ponts du titre original sont ceux qui relient l'île de Manhattan au reste de New York. Et tous vont se voir fermés pour piéger deux malfrats tueurs de flics. L'inspecteur joué par Boseman est sur leur piste quand il apprend que l'affaire a des ramifications inattendues, vers une machination où la corruption policière tient sa place... Rien de fulgurant mais un bon petit film de genre qui percute et vaut son pesant de scènes d'action choc.