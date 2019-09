3 star star star star star

THRILLER | Dommage que la réalisation ne relaie pas avec assez de créativité le drame à rebondissements qui se joue sous nos yeux.

Un village de montagne du nord de l'Italie. Une jeune fille qui disparaît, à la veille de Noël. On craint rapidement le pire pour l'adolescente. Le commissaire Vogel se voit confier l'affaire, qui pourrait en évoquer d'autres jamais résolues. Ce policier de renom a des méthodes très personnelles. Et il ne veut pas envisager l'échec... On se prend au mystère tragique de ce thriller adapté de son propre roman par Donato Carrisi. Et on apprécie une fois de plus le jeu de l'excellent Toni Servillo (Il Divo, La Grande Bellezza), dans un rôle de flic retors qui lui va on ne peut mieux. Dommage que la réalisation ne relaie pas avec assez de créativité le drame à rebondissements qui se joue sous nos yeux.