Dans deux écoles de la région bruxelloise, des enseignants passionnés se dévouent à développer une autre manière d'enseigner. À Molenbeek (École Secondaire Plurielle Maritime) et à Saint-Gilles (Lycée Intégral), élèves et professeurs s'engagent dans une pratique reposant sur une pédagogie active. Créativité, mixité sociale, expression libre et solidarité font partie des éléments privilégiés offerts à des enfants et adolescents de milieux très différents. Le film d'Anne Schiffmann et Chergui Kharroubi chronique la deuxième année d'existence de ces deux écoles pas comme les autres. Un témoignage très intéressant sur une autre manière d'enseigner et d'apprendre.