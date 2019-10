3 star star star star star

FABLE | La ressortie du Conte des trois diamants est accompagnée d'une rétrospective à la Cinematek, où l'on pourra, jusqu'au 5 novembre, voir ou revoir les autres films de Michel Khleifi.

On doit à Michel Khleifi l'admirable Noce en Galilée (1987), chef-d'oeuvre en forme d'évocation d'une fête de mariage amenant des Israéliens et des Palestiniens à une trêve inattendue sur fond d'émotions partagées. Le cinéaste né à Nazareth en 1950 et vivant en Belgique depuis ses études à l'INSAS au début des années 70 a réalisé une dizaine d...