Pétard explosant au visage de ceux qui l'ont conspué, le Pavillon belge de la Biennale de Venise est un petit bijou ironique et mordant. Primé qui plus est.

Des innocents aux mains pleines. Voilà ce que l'on se dit rétrospectivement à propos de Jos de Gruyter et Harald Thys, les deux Bruxellois néerlandophones chargés de représenter la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) à Venise. Quand on les avait rencontrés en amont de la grand-messe vénitienne, on se souvient de les avoir comparés au duo de Dumb & Dumber, le film des frères Farrelly mettant en scène deux idiots de première. On aurait peut-être mieux fait d'évoquer Beavis et Butt-Head, ce tandem d'adolescents azimutés jamais avare d'un mauvais coup... C'est eux, on en a désormais la preuve. Car ce n'est rien de moins qu'un jubilatoire pied de nez adressé au monde de l...