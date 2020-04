L'agence de promotion des Arts de la scène de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse (WBTD) et la Chambre des Théâtres pour l'Enfance et la Jeunesse (CTEJ) ont décidé de s'associer virtuellement afin d'offrir du théâtre jeune public aux enfants lors de la période de confinement.

Hébergée sur le site de WBTD, une plateforme numérique permet au grand public ainsi qu'aux professionnels belges et internationaux, d'accéder aux captations d'une quinzaine de spectacles intégraux d'artistes et de compagnies oeuvrant dans le secteur du jeune public.

La plateforme est appelée à s'étoffer au fil des jours et a plusieurs objectifs. En effet, si elle ne remplace pas la magie du spectacle vivant, la plateforme offre un accès à la culture théâtrale aux enfants confinés à la maison. Elle permet également aux professeurs d'offrir un contenu culturel divers à leurs élèves et aux professionnels de garder un contact avec la diversité et la richesse de la création jeune public.

"Depuis le début de cette crise du coronavirus, les initiatives culturelles pour aller vers le public durant cette période de confinement se multiplient et débordent de créativité. C'est évidemment une bonne chose. Cette initiative permettra de faire découvrir aux enfants la richesse du théâtre jeune public en Fédération Wallonie-Bruxelles et de leur donner envie de la découvrir 'en vrai' dès que possible", affirme la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard.

"Cependant, cela ne doit pas nous faire oublier la très grande difficulté dans laquelle se trouvent les artistes, difficultés auxquelles nous tâchons d'apporter des réponses chaque jour, en concertation avec les différentes fédérations culturelles." L'initiative s'inscrit dans la campagne "La culture à la maison", présentée sur le site web Culture.be.

