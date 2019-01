Critique scène: Un conte surgi d'un glaçon

Il fait froid? Attendez de vous retrouver dans les vents glacés de la dernière création d'Une Tribu Collectif, dont on avait beaucoup apprécié le spectacle précédent, La Course. Destiné à tous à partir de 7 ans, ce Blizzard convoque lui aussi des marionnettes "de chiffon" manipulées à plusieurs, pour un effet troublant de réalisme dans les mouvements et les postures.

...