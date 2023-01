du 24 au 28/01

Le rendez-vous du cinéma “indépendant, underground, politique, fun, gore, fauché et décalé” revient aux Riches-Claires avec son cocktail de courts métrages pas piqués des vers, belges et internationaux. Les organisateurs annoncent d’ailleurs une cuvée nationale particulièrement riche et une séance québécoise déjantée. Autre atout de l’événement: les rencontres avec les réalisateurs de ce 7e art épicé.