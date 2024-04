Un film d’animation s’attarde sur une période particulière de la vie de Léonard de Vinci.











Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci s’appuie sur une période bien particulière de la vie du peintre et savant de la Renaissance pour exposer aux jeunes publics l’effervescence de cette période. Nous sommes en 1516. Léo quitte Rome, où le pape voit d’un mauvais oeil ses recherches et découvertes (« certaines questions doivent rester sans réponse »), pour rejoindre la cours de François Ier.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Mais alors que Léo imagine la cité idéale, le roi, lui, compte bien capitaliser sur le génie de Léo pour peaufiner ses rêves de gloire auprès des cours européennes. Si l’animation n’est pas dénuée de charme (un mélange de stop-motion et de 2D), le sujet est très touffu et illustre plus les imbroglios géopolitiques de l’époque que les avancées scientifiques et artistiques du savant.