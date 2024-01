Ce qu’il faut regarder à la télé ce soir | Leningrad: les voix de la mémoire

A voir ce soir sur Arte à 20h55: Leningrad, un documentaire d’Artem Demenok.

Générations du futur. Combattants et soldats des batailles de demain. Ayez plus de respect et de tendresse pour les villes. Souvenez-vous qu’elles crient quand elles meurent. Car leur fin est sans retour. Et personne ne pourra jamais les faire renaître.” À l’été 1941, les Allemands sont aux portes de Leningrad. La plus européenne des villes russes, fondée en 1703 par le tsar Pierre Legrand. Pour Hitler, celle qu’on appelle aujourd’hui Saint-Pétersbourg est une poche de venin. Il veut la raser et exterminer sa population. “Autant de bouches en moins à nourrir durant l’hiver.” Le dictateur nazi pense voir tomber rapidement ce berceau du bolchevisme, mais la population (2,5 millions d’habitants) résiste et le blocus s’éternise.

Le réalisateur russe Artem Demenok renoue avec le dispositif de ses documentaires sur Moscou (2021) et Stalingrad (2022) pour mieux raconter l’interminable siège: 872 jours qui ont coûté la vie à plus d’un million de civils, pour la plupart morts de faim et de froid. Bâti sur des archives filmiques et des journaux intimes (principalement de femmes mais aussi d’un soldat allemand) qui témoignent de l’enfer et ont été mis sous clé après la guerre, ce docu évoque les inégalités en matière d’accès à l’alimentation. Les tribunes du stade démontées pour en faire du bois de chauffage. Les corps partout, tout le temps, emmenés par les balayeurs comme des ordures. “Je sais de plusieurs sources sûres qu’on a mangé des cadavres humains. Une assistante du département d’anatomie prélevait le foie et des morceaux de viande sur les corps. Elle les échangeait ensuite contre du pain.” La glaçante chronique de morts en silence.

