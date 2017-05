Séries télé: stop ou encore?

Le 23 avril dernier s'est clôturée la 8e édition du festival parisien Séries Mania, dont le palmarès a récompensé neuf séries originales (voir encadré). En marge de la sélection officielle et des -nombreuses- autres catégories, la manifestation est aussi l'occasion de tables rondes, d'échanges à propos des dernières tendances et des réflexions à porter sur ce pan désormais important de la pop culture. La sélection était à l'image de la production: pléthorique. Pas moins de 93 séries et webséries y étaient présentées, provenant de 22 pays dont certains, à l'image de la Russie, des Pays-Bas ou du Bangladesh, pour la première fois. La journée inaugurale et sa table ronde introductrice posait la question sans ambages: "Y a-t-il trop de séries?" L'âge d'or que nous vivons est-il l'apogée annonçant un déclin inévitable ou, au contraire, le signe que l'abondance et la diversité sont à l'ordre du jour?

...