RTBF: Webcréation, le bel horizon

En quatre ans d'activité, la cellule Webcréation de la RTBF est passée de petite dernière dans le paysage de la création web francophone au statut de partenaire convoité, nanti d'un palmarès envié: 54 récompenses au niveau national et international. Avec une nouvelle websérie et un podcast natif dans le pipe, et plein de nouvelles idées dans les tablettes, sa responsable Sophie Berque, peut avoir le sourire.

