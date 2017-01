La nouvelle série Netflix avec Drew Barrymore a l'air particulièrement pétée

Au cinéma ou à la télé, on a déjà vu des zombies lents, des zombies rapides, des zombies malins, des zombies débiles, des zombies fâchés, des zombies apathiques... mais pas encore, jusqu'à preuve du contraire, de zombies conscients qui veulent masquer leur statut pour faire comme si de rien n'était (1). C'est pourtant l'idée de départ de Santa Clarita Diet, nouvelle série Netflix dans laquelle un couple d'agents immobiliers vivant dans la banlieue de Los Angeles voit sa vie basculer le jour où Sheila (Drew Barrymore) "subit une transformation spectaculaire qui les attire vers la mort et la destruction"...

Parmi les co-producteurs de la série, outre Drew Barrymore, on trouve notamment Chris Miller, réalisateur du Lego Movie. On espère du coup que cette comédie maniera le second degré avec autant de brio!

(1) À notre gauche, on nous souffle que ce n'est pas loin d'être le propre des vampires de Twilight, mais on n'a pas exactement l'envie ni le courage de vérifier.