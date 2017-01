[À la télé ce soir] Vivre vegan: le nouvel Eden?

Au départ revendication élitiste, celle d'un mouvement contestataire qui se distinguait de la société par son alimentation, le véganisme (pas de viande, de poisson, de crustacés, d'oeufs, de miel ou de produits laitiers) est devenu ces dernières années un véritable phénomène de mode et de société. Entre empathie pour les animaux, convictions écolo, soucis de santé et envie de se racheter une conscience, les vegans ne cessent de proliférer. Un véritable tsunami qui va de pair avec le développement d'un secteur d'activité générant des milliards de dollars. Questionnant cuistots, entrepreneurs, chercheurs en agroalimentaire et associations de consommateurs, John Kantara, omnivore convaincu, mène l'enquête.

Essentiellement guidé par une question fondamentale (ces produits végano-industriels sont-ils aussi sains qu'ils en ont l'air?), le journaliste allemand visite le salon Veggie World, garanti cool/branché/trendy et sans souffrance animale. Il se promène à Berlin, qui est en train de devenir la capitale européenne du véganisme avec ses supermarchés d'un genre nouveau et rencontre une Américaine qui a ouvert un resto vegan à Paris et une école de cuisine vegan en Normandie... Il investigue aussi dans des laboratoires, sans oublier d'évoquer ces affaires de bébés vegan décédés de malnutrition. Un docu bien ficelé et jamais racoleur.