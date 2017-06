[À la télé ce soir] Signes/Le Bureau des Légendes III/Festival d'Annecy 2017

Signes Film de science-fiction de M. Night Shyamalan. Avec Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin. 2002. **** Ce lundi 12 juin à 20h00 sur Club RTL.

Une ferme isolée de Pennsylvanie. Graham Hess (Mel Gibson) y porte le deuil cruel de son épouse aimée, morte dans un accident de la route. Ayant perdu la foi et renoncé à sa charge de pasteur, il tente d'élever ses deux enfants avec l'aide de son jeune frère (Joaquin Phoenix, tout juste primé à Cannes). Un jour, une découverte étrange dans ses champs, suivie de manifestations d'une présence mystérieuse, va encore bouleverser sa vie et celle de sa famille... Le cocktail de science-fiction, de suspense, de terreur et de drame intime proposé par Signes est magistralement réussi par M. Night Shyamalan. Le très doué réalisateur du Sixième sens et d'Incassable capte d'emblée notre attention pour ne plus jamais la lâcher. Le réalisme avec lequel il introduit la présence extraterrestre n'a d'égal que les frissons qu'elle provoque. Du grand art! (L.D.)

Festival d'Annecy 2017 Cycle thématique. Dès ce lundi 12 juin à 20h55 sur Arte.

Alors que débute le 12 juin le Festival international du film d'animation d'Annecy, créé en 1960 dans la perle des Alpes françaises, la chaîne franco-allemande Arte, toujours prête à raccrocher sa programmation à l'actualité, fait cette semaine honneur au dessin animé. Outre un court-circuit spécial avec cinq des courts métrages en compétition cette année et quelques autres dont le Shining de Kubrick réinventé (Shortcuts), trois films figurent au programme de la semaine: Souvenirs de Marnie, le destin croisé de deux malheureuses fillettes dans un monde onirique raconté par les studios Ghibli, Piano Forest de Masayuki Kojima, histoire d'amitié autour de la musique entre un fils de bonne famille et un enfant des rues, et la version restaurée d'une fable futuriste imaginée par René Laloux et Roland Topor (La Planète sauvage)... La sélection télé s'accompagne d'un ouvrage, Cinéma d'animation: La French Touch, rédigé par le journaliste et producteur à France Musique Laurent Valière, chez Arte Éditions/La Martinière. (J.B.)

Le Bureau des Légendes III Série créée par Éric Rochant. Avec Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau, Jean-Pierre Darroussin, Zineb Triki, Pauline Étienne, Léa Drucker. **** Ce lundi 12 juin à 21h00 sur Be 1.

La série d'Éric Rochant revient avec une troisième saison qui attise les tensions entre la division de la DGSE chargée des infiltrations et le terrain, alors que l'agent Malotru (Mathieu Kassovitz) est enlevé par l'État islamique. Autour de la tentative de sauvetage, les doubles jeux, la relation tendue avec la CIA et celle, secrète et amoureuse, avec Nadia/Zineb Triki, aujourd'hui membre de la délégation Syrienne auprès de l'Union Européenne, s'avancent vers un dangereux dénouement. À Paris, Henri Duflot (Jean-Pierre Darroussin) tente de maintenir l'ordre dans les rangs, alors que les seconds couteaux Céline Delorme (Pauline Étienne) et "La Mule" (Irina Muluile) montent en puissance. Le scénario installe les enjeux géopolitiques, les désirs, les loyautés et les combines avec la régularité d'un métronome, tempo lent ou pulsations rapides. Passant de dialogues milli- métrés en scènes d'actions époustouflantes, le rythme est implacable. Les petites et grandes mécaniques du coeur et de la raison d'État, le destin des autres membres du service (Marina Loiseau /Sara Giraudeau combat les démons de sa détention passée en Iran) s'entrechoquent alors dans les couloirs austères, les rues ensablées, les chambres anonymes. Et livrent un regard humain sur des anti-héros qui suintent la mélancolie d'un monde qui part en vrille. (N.B.)