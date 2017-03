[À la télé ce soir] Monty Python Sacré Graal!

Quelques années avant de s'en prendre au récit biblique avec l'encore plus génial La Vie de Brian, les Monty Python passent le Moyen-Âge à la moulinette de leur humour corrosif, décalé, anarchisant, férocement hilarant. Aucun cliché n'est épargné dans cette partie de plaisir où l'on voit le Roi Arthur tenter de recruter des Chevaliers de la Table Ronde pour une mission qui les mènera sur la piste du Graal (la coupe réputée avoir contenu le sang du Christ). Leur aventure les confrontera aux situations les plus drôles et absurdes, générant des gags absolument mortels... mais aussi une réflexion par-delà les rires. Car deux des membres du groupe firent des études d'Histoire et le scénario -enchaînant les saynètes à la manière des émissions télévisées qui firent connaître les humoristes- se plaît à jouer avec certaines références de manière tonique, politique même parfois. Un régal!

COMÉDIE HISTORIQUE DE TERRY GILLIAM, TERRY JONES. AVEC GRAHAM CHAPMAN, JOHN CLEESE, ERIC IDLE. 1975. **** Ce lundi 13 mars à 20h50 sur France 5.