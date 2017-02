[À la télé ce soir] Mafia et République

La mafia corse, née à Marseille d'un pacte scélérat noué entre un politicien peu scrupuleux et d'ambitieux truands, s'est constituée comme une diaspora criminelle. Mais, pour garantir une certaine conception des intérêts supérieurs de la République, elle bénéficiera de l'extrême bienveillance d'une partie du pouvoir politique. Parmi les déracinés de l'Île de Beauté, l'échange de bons procédés règne. Sécurité contre élection, plébiscite contre emploi, ce cynique clientélisme polluera fissa le jeu politique. Le nébuleux mécanisme d'expansion est en marche. Au sortir de la guerre, la CIA et l'Etat français, dans un effort conjugué anti-communiste sans scrupule, recruteront discrètement les mafieux corses. Une malsaine dépendance s'installe dans les strates du pouvoir. L'accointance entre criminalité et financement occulte devient tentaculaire. Les familles transplanteront les mécanismes de la grande criminalité dans l'économie moderne et pervertiront définitivement le système capitaliste français. Christophe Bouquet, dans cette monumentale trilogie, retrace dans le détail et aux quatre coins du globe, tout un pan de l'histoire souterraine française où se croisent bon nombre de fantômes. Sans oublier de rappeler qu'aucune démocratie n'est condamnée à cohabiter avec une mafia qui la gangrène. Encore faut-il vouloir prendre conscience de son existence et de son enracinement. Et rendre visible ce pouvoir invisible.

DOCUMENTAIRE DE CHRISTOPHE BOUQUET. **** Ce mardi 7 février à 20h50 sur Arte.