[À la télé ce soir] Les musulmans d'Europe

Non sans, au préalable, se poser la question de la réalité que recoupe ce terme: face à l'image, charriée par de nombreux mouvements politiques, médias et forums de presse, d'une "communauté" homogène et son cortège de mots-clés (sharia, grand remplacement, islamisme, voile...), voilà qu'un micro est tendu à plusieurs membres de cette mosaïque culturelle et sociale, pour les écouter. Nous sondons alors les sources d'un malentendu qui commence à tourner mal et pas seulement depuis les récents attentats. L'image copieusement essentialisée des musulmans prend naissance dans les cendres du 11 septembre 2001 et les impasses socio-économiques d'une Europe vouée depuis les années 80 aux lois invisibles du marché et au désinvestissement public envers le potentiel d'une jeunesse riche de ses différences. Les discussions et les rencontres, de Grenade à Marseille, de Berlin à Schaerbeek, se passent en rue, sur les marchés, donnant au reportage en deux volets des allures d'agora où se racontent des pratiques protéiformes, se formulent des analyses politiques, sociales et spirituelles tour à tour (auto)critiques, complexes, généreuses... et apaisées.

DOCUMENTAIRE DE THOMAS LAUTERBACH. **** Ce mardi 11 avril à 23h20 sur Arte.