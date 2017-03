[À la télé ce soir] King Kong

Peter Jackson aime passionnément le chef-d'oeuvre de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, un des films qui lui ont donné envie de faire du cinéma. Son King Kong est à la fois très fidèle (au point d'intégrer la scène mythique du ravin funeste, absente du film de 1933 alors que des dessins préparatoires l'annonçaient), et très personnel dans l'expression de sentiments plus présents que dans son génial modèle. Les nouvelles technologies numériques permettent de donner au gorille géant une présence sensationnelle. Naomi Watts, magnifique, ajoutant l'indispensable élément humain à un grand spectacle digne du réalisateur du Seigneur des Anneaux.

FILM FANTASTIQUE ET D'AVENTURES DE PETER JACKSON. AVEC NAOMI WATTS, JACK BLACK, ADRIEN BRODY. 2005. **** Ce mardi 7 mars à 20h55 sur France 4.