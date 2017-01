[À la télé ce soir] Iggy Pop: Post Pop Depression

Si la Belgique était l'an dernier sur l'itinéraire de tournée de l'infatigable Iggy Pop, c'est malheureusement à Werchter et sans la dream team qui l'avait aidé à enregistrer son dernier album, le meilleur depuis longtemps, que l'Iguane avait débarqué chez nous en juillet. Mieux qu'une séance de rattrapage, le concert enregistré le 13 mai 2016 à Londres, au Royal Albert Hall, est l'occasion de voir ce vieux reptile de James Osterberg interpréter Post Pop Depression et quelques-uns de ses plus grands tubes (Nightclubbing, The Passenger, Lust for Life) accompagné des Queens of the Stone Age Josh Homme, Dean Fertita et Troy Van Leeuwen, du Arctic Monkey Matt Helders et du papillonneur Matt Sweeney. Iggy, qui fêtera ses 70 ans le 21 avril et fera début février son apparition dans les meilleures salles de cinéma (Jim Jarmusch a consacré aux Stooges un documentaire intitulé Gimme Danger), prouve torse et chevelure au vent qu'il n'est pas encore bon pour la maison de retraite. Iggy Iggy Hourra.

CONCERT. ***(*) Ce vendredi 27 janvier à 00h00 sur Arte.